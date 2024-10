Libano, Israele: “Colpiti 200 obiettivi Hezbollah in 24 ore”. Feriti paramedici in raid (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre Israele fa sapere di aver colpito 200 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime 24 ore e di aver ucciso decine di militanti, la Croce rossa denuncia il ferimento di alcuni paramedici, impegnati in una missione di soccorso, in un raid. In particolare, fanno sapere le Forze di difesa israeliane, L'articolo Libano, Israele: “Colpiti 200 obiettivi Hezbollah in 24 ore”. Feriti paramedici in raid proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentrefa sapere di aver colpito 200dinel sud delnelle ultime 24 ore e di aver ucciso decine di militanti, la Croce rossa denuncia il ferimento di alcuni, impegnati in una missione di soccorso, in un. In particolare, fanno sapere le Forze di difesa israeliane, L'articolo: “200in 24 ore”.inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Israele continua bombardare il Libano. La Croce Rossa denuncia : “Feriti i soccorritori”. Unifil - 40 nazioni condannano gli attacchi - Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha espresso "profonda preoccupazione" per l'accaduto al ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, invitandolo a "garantire la sicurezza e l'incolumità delle forze Unifil". Altri raid sono stati condotti contro i villaggi di Tiro e Bint Jbeil e le località di Dahaira, Alma AlShaab e Naqura, dove ieri è stato ferito un casco blu (5 in ... (Quotidiano.net)

Libano - Israele : "Colpiti 200 obiettivi Hezbollah in 24 ore". Feriti paramedici in raid - . Lo hanno reso noto fonti della sicurezza libanese citate dal giornale L'Orient le Jour, secondo cui l'attacco ha preso di mira il villaggio di Kfar Tebnit, dove, oltre alla moschea, sono state colpite anche diverse case. Le stesse fonti fanno sapere di non avere informazioni che indichino che la risposta arriverà oggi, ma, precisando che Israele non condivide con Israele la possibile ... (Liberoquotidiano.it)

Libano - Israele : “Colpiti 200 obiettivi Hezbollah in 24 ore”. Feriti paramedici in raid - Iran: "Falso ogni nostro collegamento ad attacco Hamas" Mentre Israele fa sapere di aver colpito 200 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime 24 ore e di aver ucciso decine di militanti, la Croce rossa denuncia il ferimento di alcuni paramedici, impegnati in una […]. Nella notte distrutta moschea in attacco israeliano: 5 morti. (Sbircialanotizia.it)