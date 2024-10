Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: il comportamento sospetto di Pelajo allarma Catalina

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nelle prossime puntate Lal’organizzazione del matrimonio traprocederà, e tra i due sembrerà esserci un’intesa sempre più profonda. Tuttavia la giovane donna sarà insospettita da undecisamente insolito dell’amato. Cosa nasconderà mai il conte di Anil?La: la richiesta di Cavendish manda in crisiNel corso delle puntate in onda nella settimana dal 12 al 18 ottobre assisteremo alla strana richiesta di Cavendish a. L’uomo – attraverso Jeronimo – farà sapere al conte di Anil di avere necessità di un grande quantitativo di armi, sottolineando il fatto che la transazione dovrà avvenire a La. La richiesta finirà per mettere in crisi l’uomo, che invece intenderà evitare di mettere in mostra i suoi rapporti con Cavendish.