Israele, Nyt rivela: “Hamas rinviò attacco di un anno per convincere Iran e Hezbollah a partecipare” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Hamas ha rinviato di un anno l'attacco ad Israele, originariamente preparato per l'autunno del 2022, nel tentativo di convincere Iran e Hezbollah a partecipare. E' quanto rivela il New York Times che ha visionato i resoconti di 10 incontri segreti di Hamas che le forze israeliane hanno trovato a Gaza. Questi documenti provano Israele, Nyt rivela: “Hamas rinviò attacco di un anno per convincere Iran e Hezbollah a partecipare” L'Identità. Lidentita.it - Israele, Nyt rivela: “Hamas rinviò attacco di un anno per convincere Iran e Hezbollah a partecipare” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha rinviato di unl'ad, originariamente preparato per l'autunno del 2022, nel tentativo di. E' quantoil New York Times che ha visionato i resoconti di 10 incontri segreti diche le forze israeliane htrovato a Gaza. Questi documenti provano, Nyt: “di unper” L'Identità.

