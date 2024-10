Gli investimenti con guadagni da sogno si rivelano una truffa: in quattro nei guai (Di domenica 13 ottobre 2024) Cingoli (Macerata), 13 ottobre 2024 – Promettevano investimenti con guadagni da sogno, ma i soldi prima venivano accreditati su conti correnti intestati a ditte sull’orlo del fallimento, poi finivano in una banca olandese. Sono stati denunciati per truffa aggravata, dopo un’articolata attività d’indagine, quattro pregiudicati (due residenti a Roma, gli altri a Reggio Calabria e Piacenza). Dalle indagini è emerso che avevano creato (e curavano la gestione) un portale internet dove erano pubblicizzate forme di investimento con rendimenti elevatissimi. I quattro, tramite la piattaforma WhatsApp, contattavano le potenziali vittime e le invitavano a versare il denaro da investire a mezzo bonifico bancario; quindi simulavano guadagni esponenziali, inducendo gli investitori a impegnare ulteriori cospicue somme in denaro. Ilrestodelcarlino.it - Gli investimenti con guadagni da sogno si rivelano una truffa: in quattro nei guai Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Cingoli (Macerata), 13 ottobre 2024 – Promettevanoconda, ma i soldi prima venivano accreditati su conti correnti intestati a ditte sull’orlo del fallimento, poi finivano in una banca olandese. Sono stati denunciati peraggravata, dopo un’articolata attività d’indagine,pregiudicati (due residenti a Roma, gli altri a Reggio Calabria e Piacenza). Dalle indagini è emerso che avevano creato (e curavano la gestione) un portale internet dove erano pubblicizzate forme di investimento con rendimenti elevatissimi. I, tramite la piattaforma WhatsApp, contattavano le potenziali vittime e le invitavano a versare il denaro da investire a mezzo bonifico bancario; quindi simulavanoesponenziali, inducendo gli investitori a impegnare ulteriori cospicue somme in denaro.

