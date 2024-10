Terzotemponapoli.com - Giletti: “La morale non va in prescrizione, sull’Inter intercettazioni terribili e peggiori di quelle Juventus”

(Di domenica 13 ottobre 2024): ”A Calciopoli ci siamo accorti, dopo anni, che leeranodidella’‘ Il conduttore di fede juventina Massimo, intervenuto su Radio Bianconera, ha parlato di diversi argomenti, partendo dall’inchiesta ultras. Di seguito le parole raccolte da Tuttojuve. Queste le sue parole: “Questa situazione delicata del calcio italiano, da molto tempo mi domando come mai c’era un accanimento sullae su tutto il resto non succedeva nulla. Quest’indagine parte nel 2019 e c’è stato un morto che era un pezzo da novanta della criminalità. Boiocchi gestiva la curva, Bellocco? Ci è voluta la morte di un rampollo della mafia per dare un impulso alla situazione? Questo è il problema vero. Anche in altre curve c’è la criminalità.