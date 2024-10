GF, Shaila e Javier sempre più complici: il bacio è vicino (Di domenica 13 ottobre 2024) Shaila e Javier si piacciono davvero e dopo alcune incomprensioni, adesso sono sempre più complici Shaila e Javier sempre più vicini nella casa del Grande Fratello. I due, dopo le incomprensioni dei giorni scorsi e dopo che Javier aveva fatto marcia indietro nei confronti della ragazza che aveva manifestato il suo interesse per Lorenzo, adesso sembrano decisi ad approfondire la loro conoscenza e a puntare su un rapporto che vada aldilà dell’amicizia. Dopo le coccole e gli abbracci di venerdì notte, quando Shaila si è intrufolata nel letto di Javier, durante la festa in casa poi, i due hanno ballato un lento su una canzone romantica e Javier ha fatto una battuta all’ex velina: “Adesso deve partire il bacio con la lingua, sei pronta?”. Shaila, ha sorriso e ha risposto: “Non esageriamo”. 361magazine.com - GF, Shaila e Javier sempre più complici: il bacio è vicino Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 13 ottobre 2024)si piacciono davvero e dopo alcune incomprensioni, adesso sonopiùpiù vicini nella casa del Grande Fratello. I due, dopo le incomprensioni dei giorni scorsi e dopo cheaveva fatto marcia indietro nei confronti della ragazza che aveva manifestato il suo interesse per Lorenzo, adesso sembrano decisi ad approfondire la loro conoscenza e a puntare su un rapporto che vada aldilà dell’amicizia. Dopo le coccole e gli abbracci di venerdì notte, quandosi è intrufolata nel letto di, durante la festa in casa poi, i due hanno ballato un lento su una canzone romantica eha fatto una battuta all’ex velina: “Adesso deve partire ilcon la lingua, sei pronta?”., ha sorriso e ha risposto: “Non esageriamo”.

