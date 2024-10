Lanazione.it - Furti alle auto e finestrini distrutti, Villa Costanza ostaggio dei vandali

(Di domenica 13 ottobre 2024) Scandicci (Firenze), 13 ottobre 2024 –smi e, ancora un raid in via delle Sette Regole. Ieri mattina il tratto di strada all’altezza del cavalcavia dell’A1, era costellato dei frammenti di vetro temperato diinfranti. Una via crucis per glimobilisti che hanno trovato le lorodanneggiate e violate. In una delle vetture, i malviventi incuranti di tutto hanno spaccato il finestrino posteriore sinistro, nonostante sul divanetto ci fosse il sedile per bambini. E faceva doppiamente dispiacere vedere quei pezzi di vetro tagliente in mezzo ai balocchi che quel bambino o quella bambina usano mentre sono in macchina, pensando all’accurata bonifica della seduta che il babbo o la mamma dovranno fare per evitare tagli indesiderati.