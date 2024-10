Ilrestodelcarlino.it - Fosso nella tana rossoblù: "Sono affamati di punti"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ilmbrone del presidente Nardini oggi andrà a far visita alla Civitanovese. "Andiamo ad affrontare un avversario - spiega l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili (foto) - reduce da un successo esterno (1-3 ad Avezzano) e soprattutto rinforzata dagli arrivi di due giocatori top della categoria, come Capece ed Esposito, quindi ci aspetterà una partita molto tosta in un campo dove ci saranno anche tanti tifosi sugli spalti, per noi sarà un banco di prova molto importante e che ci darà ancora di più quella che dovrà essere la dimensione del nostro campionato, veniamo da una buona struscia positiva di risultati e di prestazioni, obiettivo è di continuare su questa strada, oggi dovremo essere praticamente perfetti su tutti idi vista per potere cogliere un risultato positivo". Assenti sicuri: Giunchetti, Pagliari e Fraternali, acciaccati: Podrini, Conti, Broso e Kyeremateng.