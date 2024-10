Formia / Colto in flagrante a rubare nella farmacia comunale, 33enne in manette (Di domenica 13 ottobre 2024) Formia – La Polizia di Stato di Formia nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, ha tratto in arresto un uomo, un 33enne già noto alle forze dell’ordine, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, per furto aggravato, perpetrato all’interno di un farmacia sita nel comune di Formia. I poliziotti del L'articolo Formia / Colto in flagrante a rubare nella farmacia comunale, 33enne in manette Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Colto in flagrante a rubare nella farmacia comunale, 33enne in manette Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di domenica 13 ottobre 2024)– La Polizia di Stato dinotte tra il 10 e l’11 ottobre, ha tratto in arresto un uomo, ungià noto alle forze dell’ordine, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, per furto aggravato, perpetrato all’interno di unsita nel comune di. I poliziotti del L'articoloininTemporeale Quotidiano.

