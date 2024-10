Anteprima24.it - Fattore Conte fa sognare Napoli e spaventa Inter e Juve

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuticomentus e Chelsea nel segno di Antonio? Il popolo partenopeo, col campionato pronto a ripartire dopo la pausa delle nazionali, tifa per un ritorno all’approccio subito vincente del tecnico pugliese, che al primo colpo si è aggiudicato tre scudetti coi bianconeri e uno coi Blues (mentre all’il titolo è arrivato al secondo anno). Le premesse sono eccellenti, il, che non disperde energie nelle coppe, è in promettente fuga, con un vantaggio che può lievitare prima degli scontri diretti. E’ il gruppo modellato dache, dopo avere fatto cilecca a Verona, è partito come un treno, grazie allo strapotere fisico di Lukaku e alla qualità -quantità di McTominay, all’immissione di Buongiorno, alle sgassate di Neres. Trapianti senza rigetto che hanno fatto rifiorire Politano, Kvara, Anguissa.