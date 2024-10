F1, qualifiche GP Stati Uniti 2024: programma, date e diretta tv (Di domenica 13 ottobre 2024) La F1 vola oltreoceano per il prossimo appuntamento del mondiale 2024: il Gran Premio degli Stati Uniti. Sarà il circuito del COTA, iconica struttura texana nei pressi di Austin, ad ospitare il diciannovesimo round della stagione. Il Circus torna in scena con diverse novità, dopo quattro settimane di stop. La lunga pausa tra l’appuntamento di Singapore e quello degli USA permetterà ai team di disporre di importanti aggiornamenti, portando la lotta al titolo ad un altro livello. Inoltre, è ufficiale un cambiamento in griglia: Daniel Ricciardo saluta la F1 dopo tredici anni di attività, mentre Racing Bulls accoglie Liam Lawson. Dopo diversi mesi, infine, la F1 torna con il format sprint, che vedrà team e piloti impegnati in due qualifiche e due gare. Le qualifiche tradizionali andranno in scena sabato 19 ottobre, poco dopo la gara sprint. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La F1 vola oltreoceano per il prossimo appuntamento del mondiale: il Gran Premio degli. Sarà il circuito del COTA, iconica struttura texana nei pressi di Austin, ad ospitare il diciannovesimo round della stagione. Il Circus torna in scena con diverse novità, dopo quattro settimane di stop. La lunga pausa tra l’appuntamento di Singapore e quello degli USA permetterà ai team di disporre di importanti aggiornamenti, portando la lotta al titolo ad un altro livello. Inoltre, è ufficiale un cambiamento in griglia: Daniel Ricciardo saluta la F1 dopo tredici anni di attività, mentre Racing Bulls accoglie Liam Lawson. Dopo diversi mesi, infine, la F1 torna con il format sprint, che vedrà team e piloti impegnati in duee due gare. Letradizionali andranno in scena sabato 19 ottobre, poco dopo la gara sprint.

