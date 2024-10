“È rinato con Conte in panchina”, ora l’azzurro è in forma smagliante: la clamorosa “cura” del tecnico (Di domenica 13 ottobre 2024) La cura di Antonio Conte al Napoli sembra funzionare perfettamente. Diversi interpreti azzurri hanno reagito al meglio grazie al nuovo tecnico. La stagione del Napoli è partita con il botto, e dietro c’è ovviamente il lavoro svolto da Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità dei suoi uomini, i quali si son messi a sua completa disposizione nel corso delle settimane. Il gruppo è coeso ed è possibile notarlo nell’arco dei novanta minuti. Ognuno corre e suda anche per il compagno, caratteristica chiave per una squadra che vuole lottare ai vertici della Serie A. Il tutto è stato possibile anche grazie alle idee dell’allenatore salentino, il quale ha subito messo le cose in chiaro fin dal suo arrivo in Campania. Nel corso della prima presentazione ufficiale, il Napoli e lo stesso tecnico “lottavano” con situazioni davvero complesse. Spazionapoli.it - “È rinato con Conte in panchina”, ora l’azzurro è in forma smagliante: la clamorosa “cura” del tecnico Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladi Antonioal Napoli sembra funzionare perfettamente. Diversi interpreti azzurri hanno reagito al meglio grazie al nuovo. La stagione del Napoli è partita con il botto, e dietro c’è ovviamente il lavoro svolto da Antonio. Quest’ultimo, stravede per le qualità dei suoi uomini, i quali si son messi a sua completa disposizione nel corso delle settimane. Il gruppo è coeso ed è possibile notarlo nell’arco dei novanta minuti. Ognuno corre e suda anche per il compagno, caratteristica chiave per una squadra che vuole lottare ai vertici della Serie A. Il tutto è stato possibile anche grazie alle idee dell’allenatore salentino, il quale ha subito messo le cose in chiaro fin dal suo arrivo in Campania. Nel corso della prima presentazione ufficiale, il Napoli e lo stesso“lottavano” con situazioni davvero complesse.

