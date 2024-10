Cybersecurity all’Unione industriali di Napoli focus sulla nuova direttiva Ue Nis 2

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) “NIS 2: laeuropea. Opportunità e obblighi per aziende e Pa” è il titolo dell’incontro organizzato da Tim Enterprise, in collaborazione con Unionee Campania Dih, che si svolgerà domani, dalle 15 alle 18, presso la sede dell’associazione (Piazza dei Martiri 58, Palazzo Partanna). Durante l’incontro verrà affrontato il tema della sicurezza informatica con esperti del settore e importanti testimonianze aziendali, allo scopo di fornire ad aziende e pubblica amministrazione elementi utili a valutare gli impatti dellaNIS2, e quindi a proteggere le proprie aziende dai rischi informatici e dalle sanzioni in caso di mancato adempimento dei nuovi obblighi.