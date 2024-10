Coppa America: New Zealand batte ancora Ineos e va sul 3-0 (Di domenica 13 ottobre 2024) Si è aperta con un’altra vittoria di New Zealand la seconda giornata della finale di Americàs Cup nelle acque di Barcellona, con la barca neozelandese che si è portata sul 3-0 su Ineos Britannia. La sfidante ha subito una penalità per una collisione sfiorata prima di inizio regata e i detentori hanno subito preso il largo, senza mai farsi raggiungere. Feedpress.me - Coppa America: New Zealand batte ancora Ineos e va sul 3-0 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) Si è aperta con un’altra vittoria di Newla seconda giornata della finale di Americàs Cup nelle acque di Barcellona, con la barca neozelandese che si è portata sul 3-0 suBritannia. La sfidante ha subito una penalità per una collisione sfiorata prima di inizio regata e i detentori hanno subito preso il largo, senza mai farsi raggiungere.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ineos Britannia e Team New Zealand sfiorano la collisione in America’s Cup : penalità agli inglesi - Emozionante e pericolosissima manovra tra le due imbarcazioni nelle manovre del pre partenza di regata 3 della finale di America's Cup: gli inglesi hanno provato a pressare i kiwi arrivando quasi a toccarsi in acqua. Continua a leggere . Per INEOS penalità e ennesima regata di rimonta, con Team New Zealand che continua a governare la serie finale. (Fanpage.it)

America’s Cup - New Zealand travolge ancora Ineos e si porta sul 3-0 - I settecento metri di distacco inflitti all’equipaggio guidato da Ben Ainslie sono oggettivamente una lezione di vela impartita al Challenger of Record, che aveva regolato Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup. La corazzata oceanica è partita meglio e già dopo aver valicato le boe dello start era davanti di una cinquantina di metri, che sono poi diventati 120 quando i britannici hanno ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand continua a dominare Ineos involandosi sul 3-0 - Ad Ineos serve necessariamente una vittoria per tenere viva la serie di questa finalissima dopo le due sberle di ieri. 14:13 Molto veloce l’imbarcazione britannica di bolina. INIZIA GARA-3 DELLA FINALE DI AMERICA’S CUP 14:10 Ineos Britannia schiera invece al timone Dylan Fletcher e Ben Ainslie, da trimmer Leigh McMillan e Bleddyn Mon, mentre i cyclors saranno Matt Rossiter, David Carr, Matt ... (Oasport.it)