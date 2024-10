Come e Dove Seguire la Finale del Masters 1000 di Shanghai tra Sinner e Djokovic (Di domenica 13 ottobre 2024) L’attesissima Finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si terrà oggi, con inizio alle 10:30 ora italiana. Ecco Dove poter Seguire in diretta tv e streaming l’incontro tra i due campioni. Diretta TV: Sky Sport La Finale sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, canale di riferimento per gli eventi sportivi internazionali. Gli abbonati a Sky potranno Seguire l’intero match in alta definizione, con commenti live e approfondimenti post-partita. Streaming: Now e Sky Go Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile Seguire la Finale su: Now: La piattaforma di streaming on-demand di Sky, disponibile per tutti con un abbonamento dedicato ai pacchetti sport. Sky Go: L’app riservata agli abbonati Sky, che permette di Seguire la diretta ovunque ti trovi, su dispositivi mobili Come smartphone e tablet. Sport.periodicodaily.com - Come e Dove Seguire la Finale del Masters 1000 di Shanghai tra Sinner e Djokovic Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) L’attesissimadeldi2024 tra Jannike Novaksi terrà oggi, con inizio alle 10:30 ora italiana. Eccopoterin diretta tv e streaming l’incontro tra i due campioni. Diretta TV: Sky Sport Lasarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, canale di riferimento per gli eventi sportivi internazionali. Gli abbonati a Sky potrannol’intero match in alta definizione, con commenti live e approfondimenti post-partita. Streaming: Now e Sky Go Per chi preferisce lo streaming, sarà possibilelasu: Now: La piattaforma di streaming on-demand di Sky, disponibile per tutti con un abbonamento dedicato ai pacchetti sport. Sky Go: L’app riservata agli abbonati Sky, che permette dila diretta ovunque ti trovi, su dispositivi mobilismartphone e tablet.

