Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Magli in volata fa suo il Gran Premio Del Rosso a Montecatini

(Di domenica 13 ottobre 2024)Terme, 13 ottobre 2024 - Sono stati i corridori locali a trionfare nel 73°Ezio Della “Classica delle foglie morte” per élite e under 23. Sul Viale Verdi aTerme con tanti sportivi presenti, il successo a Lorenzoche abita a Fibbiana di Montelupo e corre per la squadra locale Mastromarco Sensi Nibali. In seconda posizione Ludovico Crescioli che risiede a Lazzeretto di Cerreto Guidi al confine con la provincia di Pistoia, terzo il vincitore del 2023 Manuele Oioli della Q36.5 Continental, la squadra guidata dal tecnico di Lazzeretto Daniele Nieri.ha coronato una bella prestazione e come gli è capitato in altre occasioni è riuscito a piazzare la zampata in un evento che conta come questa gara nazionale una delle ultimissime della stagione 2024.