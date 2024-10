Cerca di riparare una perdita in garage ma cede il terreno e resta sepolto sotto la terra: morto un uomo (Di domenica 13 ottobre 2024) Tragedia nel pomeriggio a Cinisello Balsamo. Un uomo di 61 anni è morto mentre stava Cercando di bloccare una infiltrazione nel garage che si trovava al di sotto di un'area dove era presente uno scavo. Improvvisamente il terreno avrebbe ceduto, risucchiandolo a una profondità di circa due metri e Monzatoday.it - Cerca di riparare una perdita in garage ma cede il terreno e resta sepolto sotto la terra: morto un uomo Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tragedia nel pomeriggio a Cinisello Balsamo. Undi 61 anni èmentre stavando di bloccare una infiltrazione nelche si trovava al didi un'area dove era presente uno scavo. Improvvisamente ilavrebbe ceduto, risucchiandolo a una profondità di circa due metri e

