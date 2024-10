Campioni d’Italia. Le Contrade. S. Paolino al top (Di domenica 13 ottobre 2024) Le Contrade San Paolino sono i nuovi Campioni d’Italia di Balestra Antica da Banco. L’associazione lucchese ha sbaragliato gli avversari conquistando il quarto titolo tricolore della sua storia al 38° Campionato Italiano LITAB, svoltosi il 5 e 6 ottobre a Ventimiglia. A guidare il gruppo il Maestro d’Arme Mauro Tolomei, che ha condotto alla vittoria del prestigioso Torneo a Squadre, trionfando lui stesso nella Sfida Individuale dei Maestri d’Arme. Un doppio successo per le Contrade, nella gara più importante e attesa dell’anno da tutti i gruppi di rievocazione storica della nazione. Il Campionato Italiano LITAB (Lega Italiana di Tiro Alla Balestra) ha visto la partecipazione di 12 città, articolandosi in 4 gare. I Maestri d’Arme si sono sfidati nel tiro singolo: Mauro Tolomei ha brillato con un colpo magistrale alla rotella, aggiudicandosi la vittoria. Lanazione.it - Campioni d’Italia. Le Contrade. S. Paolino al top Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) LeSansono i nuovidi Balestra Antica da Banco. L’associazione lucchese ha sbaragliato gli avversari conquistando il quarto titolo tricolore della sua storia al 38° Campionato Italiano LITAB, svoltosi il 5 e 6 ottobre a Ventimiglia. A guidare il gruppo il Maestro d’Arme Mauro Tolomei, che ha condotto alla vittoria del prestigioso Torneo a Squadre, trionfando lui stesso nella Sfida Individuale dei Maestri d’Arme. Un doppio successo per le, nella gara più importante e attesa dell’anno da tutti i gruppi di rievocazione storica della nazione. Il Campionato Italiano LITAB (Lega Italiana di Tiro Alla Balestra) ha visto la partecipazione di 12 città, articolandosi in 4 gare. I Maestri d’Arme si sono sfidati nel tiro singolo: Mauro Tolomei ha brillato con un colpo magistrale alla rotella, aggiudicandosi la vittoria.

