Oasport.it - Boxe: Artur Beterbiev batte Dmitry Bivol ed è Campione del Mondo unificato dei pesi mediomassimi

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) A Riyadh va in archivio un equilibratissimo combattimento per il titolo mondialedei. E si chiude conche conquista lo scettro assoluto undisputed per la prima volta da quando le sigle sono quattro,ndo. Verdetto non unanime, quello dei giudici, con due che preferiscono il russo-canadese al russo rimasto tale e il terzo che dichiara una parità.diventa così il primo, in senso assoluto, della categoria da Roy Jones Jr. nel 2002. Il primo round è sostanzialmente di studio, con poche soluzioni, e non potrebbe nemmeno essere altrimenti. Complessivamente, lungo le prime tre riprese, èquello un pochino più propositivo, anzi neanche un pochino, perché riesce a trovare molti più colpi, con un ottimo uso del jab.