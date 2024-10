Benvenuto ai nuovi nati. Un dono e consigli utili per le mamme e i papà (Di domenica 13 ottobre 2024) Dare il Benvenuto ai nuovi nati è una consuetudine per l’amministrazione comunale, voluta dall’assessorato alle Politiche sociali e alla Gentilezza. L’iniziativa, in questa occasione, era rivolta ai piccoli venuti alla luce da gennaio a giugno e ha fatto registrare l’adesione di una ventina di famiglie, intervenute con sorelline e fratellini. Ad accoglierle, nella sala giunta, erano presenti il vicesindaco reggente Cristina Borroni, l’assessore Luisa Giani, la coordinatrice dei nidi Soldini e Tacchi, Valentina Bottini, e due volontarie del Knit cafè, Donata e Marisa. "Questi appuntamenti sono diventati una tradizione, vissuta con grande entusiasmo – ha commentato Borroni –. L’occasione di conoscere altre famiglie crea la possibilità di fare rete con altri neogenitori e di scambiarsi consigli ed esperienze". Ilgiorno.it - Benvenuto ai nuovi nati. Un dono e consigli utili per le mamme e i papà Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dare ilaiè una consuetudine per l’amministrazione comunale, voluta dall’assessorato alle Politiche sociali e alla Gentilezza. L’iniziativa, in questa occasione, era rivolta ai piccoli venuti alla luce da gennaio a giugno e ha fatto registrare l’adesione di una ventina di famiglie, intervenute con sorelline e fratellini. Ad accoglierle, nella sala giunta, erano presenti il vicesindaco reggente Cristina Borroni, l’assessore Luisa Giani, la coordinatrice dei nidi Soldini e Tacchi, Valentina Bottini, e due volontarie del Knit cafè, Donata e Marisa. "Questi appuntamenti sono diventati una tradizione, vissuta con grande entusiasmo – ha commentato Borroni –. L’occasione di conoscere altre famiglie crea la possibilità di fare rete con altri neogenitori e di scambiarsied esperienze".

