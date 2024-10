Bce vademecum contro le truffe che usano il suo nome e simboli

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (askanews) – Ildella Banca centrale europea, i suoie perfino i nomi dei suoi massimi esponenti vengono fraudolentemente utilizzati da truffatori per cercare di carpire informazioni e derubare consumatori ignari. A lanciare l’allarme è la stessa istituzione di Francoforte, che in un’apposita comunicazione sul suo portale Internet raccomanda di “non cliccare qualsivoglia link contenuto in e-mail sospette, non aprire allegati e non rispondere a inviti” o messaggi. L’istituzione spiega che in base alle segnalazioni ricevute ci sono una molteplicità di possibili frodi che vengono perpetrate utilizzando il suo