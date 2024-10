“Ballando con le stelle”, lite tra Sonia e Selvaggia dopo l’esibizione (Di domenica 13 ottobre 2024) News tv. “Ballando con le stelle”, lite tra Sonia e Selvaggia dopo l’esibizione – Momenti di tensione durante la puntata di ieri, 12 ottobre 2024, di Ballando con le stelle. Protagoniste di uno scontro dai toni aspri ancora una volta Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. In mezzo, ad un certo punto, è stata tirata anche la figlia dell’imprenditrice. Tutto è cominciato al termine dell’esibizione dell’ex moglie di Paolo Bonolis. Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, lite tra Sonia e Selvaggia dopo l’esibizione Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di domenica 13 ottobre 2024) News tv. “con le”,tra– Momenti di tensione durante la puntata di ieri, 12 ottobre 2024, dicon le. Protagoniste di uno scontro dai toni aspri ancora una voltaLucarelli eBruganelli. In mezzo, ad un certo punto, è stata tirata anche la figlia dell’imprenditrice. Tutto è cominciato al termine deldell’ex moglie di Paolo Bonolis.

Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle : tutte le tappe della lite - Continua a leggere . La concorrente di Ballando con le stelle si è infuriata dopo avere ascoltato il giudizio della giurata sulla sua esibizione. Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli hanno avuto una lite a distanza. Da lì è scaturito un botta e risposta al vetriolo, che si è concluso con il proposito della giornalista e scrittrice di non avere più a che fare con l'ex moglie di Paolo Bonolis. (Fanpage.it)

Milly Carlucci - la sua reazione alla lite tra Selvaggia e Sonia : “Cosa farò” - it. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli hanno avuto un botta e risposta, che poi è continuato fuori dalla trasmissione di Milly Carlucci. Lei ha soltanto ricoperto il suo ruolo di giurata che dà dei giudizi come sempre in modo diretto e schietto. . Stavolta pur di non accettare un semplicissimo parere, ha addirittura tirato in ballo la ... (Biccy.it)

La madre di Fedez contro Selvaggia Lucarelli : esplode la lite social dopo gli arresti nella curva del Milan - A commentare l’intervento di Lucarelli è Annamaria Berrinzaghi, nota come Tatiana e madre di Fedez, che risponde a un altro post della giornalista: «Due giorni fa Fedez era qui a fare beneficenza per i fotografi – sottolinea Lucarelli ripostando l’inaugurazione a Roma -. A questo punto, Lucarelli le risponde: «Non c’è bisogno, signora! Sto già facendo la mia parte, grazie. (Thesocialpost.it)