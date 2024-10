Amici 2024-2025 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Maria De Filippi (Di domenica 13 ottobre 2024) Amici 2024-2025 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show oggi, 13 ottobre Amici 2024-2025 è il talent show di Maria De Filippi in onda ogni domenica su Canale 5 alle ore 14. Giunto alla 24esima edizione, vede come sempre una scuola di giovani ballerini e cantanti mettersi in gioco e sfidarsi per raggiungere il proprio obiettivo. Ma dove vedere Amici 2024-2025 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il talent di Maria De Filippi va in onda di domenica alle ore 14 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, 105 di Sky). Amici va in onda anche in replica su La5, mentre il daytime va in onda su Canale 5 e dura circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne. Tpi.it - Amici 2024-2025 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Maria De Filippi Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 13 ottobre 2024)tv:iloggi, 13 ottobreè ildiDein onda ogni domenica su Canale 5 alle ore 14. Giunto alla 24esima edizione, vede come sempre una scuola di giovani ballerini e cantanti mettersi in gioco e sfidarsi per raggiungere il proprio obiettivo. Maintv e in? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv IldiDeva in onda di domenica alle ore 14 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, 105 di Sky).va in onda anche in replica su La5, mentre il daytime va in onda su Canale 5 e dura circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.

