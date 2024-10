Accadde oggi: 13 ottobre, nasce la Coca Cola (Di domenica 13 ottobre 2024) oggi è il compleanno della bevanda numero uno al mondo, amata dagli adulti e amica dei bambini: la Coca Cola. In realtà, fu inventata dal farmacista americano Stith Pemberton l’8 maggio dello stesso anno, come medicinale contro il mal di Continua L'articolo Accadde oggi: 13 ottobre, nasce la Coca Cola proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Accadde oggi: 13 ottobre, nasce la Coca Cola Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di domenica 13 ottobre 2024)è il compleanno della bevanda numero uno al mondo, amata dagli adulti e amica dei bambini: la. In realtà, fu inventata dal farmacista americano Stith Pemberton l’8 maggio dello stesso anno, come medicinale contro il mal di Continua L'articolo: 13laproviene da Fremondoweb.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camilli (Coca Cola) “Crisi reputazionale si affronta con razionalità” - xm4/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . MILANO (ITALPRESS) – “Una crisi reputazionale si affronta con calma: bisogna cercare di estraniarsi il più possibile dalla situazione specifica e affrontarla con razionalità”. Lo ha detto Cristina Camilli, Direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità Coca Cola Italia e Albania in occasione della presentazione a Milano ... (Unlimitednews.it)

Coca Cola - utili a 220 milioni ma ai venditori (in sciopero) resta solo il superlavoro - Quando hanno visto il gran numero di dipendenti dell’ufficio commerciale manifestare davanti all’ingresso della sede centrale a Sesto San Giovanni (Mi), appena dietro viale Monza, i vertici di Coca Cola Hbc Italia si sono detti “stupiti” per la protesta. In realtà ci sarebbe stato ben poco da... (Milanotoday.it)

Coca-Cola non vieta la personalizzazione delle lattine solo con le scritte pro Trump - Il 26 settembre 2024 è stato condiviso su X un post in cui si sostiene che Coca-Cola, sul proprio sito web, consentirebbe di personalizzare le lattine con la scritta “Harris 2024”, mentre proibirebbe quelle con “Trump 2024” perché «ritenuto di “natura politica” o “offensivo”». Entrambi i nomi, scritti sia in maiuscolo che minuscolo, non vengono approvati in alcun caso. (Facta.news)