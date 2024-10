Accadde oggi, 13 ottobre: Giuseppe Giriodi, Alberto Gilardino ed altre ricorrenze (Di domenica 13 ottobre 2024) 13 ottobre: Giuseppe Giriodi, Alberto Gilardino ed altre ricorrenze Disputò quattro partite in Serie A con la Fiorentina e 60 tra i cadetti con il Prato: oggi è il decimo anniversario dalla dipartita di Natale Colla. Il 13 ottobre 1894 nasceva Giuseppe Giriodi, 28 presenze nella Prima Divisione con la Juventus dal 1921 al al ’25. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Gianfranco Casarsa metteva a segno la prima rete nel massimo campionato e con la maglia della Fiorentina. Quella domenica debuttava in A Egidio Calloni e Vito Callioni, mentre Giorgio Rognoni scriveva l’incipit realizzativo con il Cesena. Il 13 ottobre 2004 significa invece il primo gol di Alberto Gilardino con la maglia della Nazionale maggiore. L'articolo Accadde oggi, 13 ottobre: Giuseppe Giriodi, Alberto Gilardino ed altre ricorrenze proviene da Gli Eroi del Calcio. Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 13 ottobre: Giuseppe Giriodi, Alberto Gilardino ed altre ricorrenze Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di domenica 13 ottobre 2024) 13edricorrenze Disputò quattro partite in Serie A con la Fiorentina e 60 tra i cadetti con il Prato:è il decimo anniversario dalla dipartita di Natale Colla. Il 131894 nasceva, 28 presenze nella Prima Divisione con la Juventus dal 1921 al al ’25. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Gianfranco Casarsa metteva a segno la prima rete nel massimo campionato e con la maglia della Fiorentina. Quella domenica debuttava in A Egidio Calloni e Vito Callioni, mentre Giorgio Rognoni scriveva l’incipit realizzativo con il Cesena. Il 132004 significa invece il primo gol dicon la maglia della Nazionale maggiore. L'articolo, 13edproviene da Gli Eroi del Calcio.

