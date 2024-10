Abano Terme, fiamme hotel, 273 evacuati (Di domenica 13 ottobre 2024) 9.30 Abano Terme, fiamme hotel, 273evacuati Un incendio ha colpito l'hotel Alexander ad Abano Terme (Padova). Le fiamme sono divampate in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che ha invaso l'intera struttura con 273ospiti, tutti in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al Pronto soccorso per aver respirato fumo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abano, Padova, Piove di Sacco, Rovigo e i volontari di Borgoricco, autoscale e una piattaforma aerea. Evacuata l'intera struttura. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 9.30, 273Un incendio ha colpito l'Alexander ad(Padova). Lesono divampate in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che ha invaso l'intera struttura con 273ospiti, tutti in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al Pronto soccorso per aver respirato fumo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di, Padova, Piove di Sacco, Rovigo e i volontari di Borgoricco, autoscale e una piattaforma aerea. Evacuata l'intera struttura.

