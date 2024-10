A Pisa il convegno sulla navigabilità del fiume Arno (Di domenica 13 ottobre 2024) Un importante e partecipato convegno organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Pisa , nel quadro del progetto della Presidenza Nazionale per la rivalutazione delle acque interne, ha permesso di fare il punto relativo al progetto sulla navigabilità del fiume Arno.Oltre alla presenza Pisatoday.it - A Pisa il convegno sulla navigabilità del fiume Arno Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un importante e partecipatoorganizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di, nel quadro del progetto della Presidenza Nazionale per la rivalutazione delle acque interne, ha permesso di fare il punto relativo al progettodel.Oltre alla presenza

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Convegno delle Cattedrali europee di Pisa rilancia la riflessione sui beni 'Patrimonio Universale' - Il 17 e il 18 ottobre 2024 si terrà la tredicesima edizione del Convegno delle Cattedrali europee, appuntamento ideato e organizzato dall'Opera della Primaziale Pisana e dedicato al patrimonio artistico, architettonico e culturale raccolto intorno alle più prestigiose cattedrali europee. Una... (Pisatoday.it)

A Pisa il convegno sui percorsi di cure palliative ed equità di accesso - Sabato 28 settembre all’Hotel San Ranieri si terrà il convegno 'Percorsi di Cure Palliative ed Equità di accesso'. La giornata di lavoro sarà aperta da Gino Gobber, presidente della Società Italiana di Cure Palliative (SICP), che sottolinea come queste giochino un ruolo importante nella... (Pisatoday.it)

Un convegno gratuito sulla patente a crediti organizzato da Cna Pisa - La nostra associazione di categoria, fin dall’annuncio di questa normativa, ha lavorato per far sentire la voce delle imprese e degli artigiani. . 30 al San Ranieri Hotel, un evento gratuito per informare imprese e professionisti circa il panorama che si andrà a delineare a partire da ottobre. Le nuove regole saranno in vigore dal 1° ottobre ma, al momento, sono tante le criticità e i dubbi ... (Lanazione.it)