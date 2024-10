Until Dawn 2 è stato apparentemente confermato dall’attore Peter Stormare (Di sabato 12 ottobre 2024) L’attore Peter Stormare ha di fatto confermato l’esistenza di Until Dawn 2, suggerendo attraverso le sue storie Instagram che il franchise horror di Sony Interactive Entertainment è pronto ad accogliere in futuro un nuovo capitolo. Appena poche ore dopo la condivisione della notizia che vuole il remake di Until Dawn includere nuovi finali che aprono le porte ad un sequel diretto, Stormare ha deciso di dare ulteriore forza all’arrivo di un nuovo gioco horror del franchise. Addentrandoci nello specifico della questione ricordiamo prima di tutto che Peter Stormare è l’attore che interpreta il dottore Alan Hill all’interno del primo capitolo della serie, uno psichiatra decisamente importante che compare in mezzo ad un capitolo e l’altro per commentare ogni decisione compiuta dal giocatore. Game-experience.it - Until Dawn 2 è stato apparentemente confermato dall’attore Peter Stormare Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’attoreha di fattol’esistenza di2, suggerendo attraverso le sue storie Instagram che il franchise horror di Sony Interactive Entertainment è pronto ad accogliere in futuro un nuovo capitolo. Appena poche ore dopo la condivisione della notizia che vuole il remake diincludere nuovi finali che aprono le porte ad un sequel diretto,ha deciso di dare ulteriore forza all’arrivo di un nuovo gioco horror del franchise. Addentrandoci nello specifico della questione ricordiamo prima di tutto cheè l’attore che interpreta il dottore Alan Hill all’interno del primo capitolo della serie, uno psichiatra decisamente importante che compare in mezzo ad un capitolo e l’altro per commentare ogni decisione compiuta dal giocatore.

