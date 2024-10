Ilrestodelcarlino.it - Tutti in fila per la torre campanaria

(Di sabato 12 ottobre 2024) Da qualche anno, la festa patronale e la giornata dedicata alla fiera di San Serafino (oggi), sono anche l’occasione per poter visitare lagrazie ai volontari dell’associazione Città Vecchia. "Saremo impegnati dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, per garantire l’apertura (gratuita) a quanti vorranno salire sulla" dicono gli associati. L’occasione viene colta dall’associazione che ha dato un sostegno importante al recupero dellacon somme raccolte nelle varie iniziative promosse in città, per informare sulle altre iniziative in programma. "Dopo aver contribuito, anche finanziariamente, al recupero e riallestimento intorno della, adesso siamo all’ultima fase del progetto: la realizzazione e l’installazione di grate metalliche per le finestre, per preservare il bene e metterlo a riparo dalle incursioni dei volatili".