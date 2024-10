Tvpertutti.it - Tu Si Que Vales, Maria De Filippi scatenata mai vista così! VIDEO

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tu Si Que, sabato 12 ottobre 2024, ha regalato al pubblico momenti di puro divertimento e colpi di scena. Tra performance sorprendenti e giudizi esilaranti,Desi èrendendosi protagonista di un episodio che ha rapidamente conquistato i social, strappando applausi e suscitando l'entusiasmo dei fan. Nel corso della serata, uno dei momenti più esilaranti è stato offerto da un concorrente che si è autoproclamato «imperatore del playback», travestito da Freddie Mercury nel celebreclip di I Want to Break Free. L'uomo ha coinvolto i giudici in una sfida di playback che ha scatenato risate e applausi. In particolare, Gerry Scotti si è cimentato in una divertente imitazione di Zucchero, Luciana Littizzetto ha interpretato Annalisa con la sua hit Mon Amour e Sabrina Ferilli ha dato vita a una bizzarra versione di Michael Jackson.