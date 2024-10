Tragedia in mare, ragazza cade da nave da crociera e annega: corpo recuperato con gli elicotteri (Di sabato 12 ottobre 2024) Una Tragedia si è consumata nel Canale della Manica, durante una crociera verso le Isole del Canale, tra Francia e Regno Unito. Una giovane ventenne ha perso la vita dopo essere caduta in mare dalla nave da crociera MSC Virtuosa nella notte di sabato. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte, quando gli allarmi della nave hanno segnalato la caduta di una persona nel mare, sul lato sinistro dell’imbarcazione. La nave si trovava nelle vicinanze delle rocce di Les Casquets, a ovest dell’isola di Alderney, una zona marittima nota per le sue forti correnti. Secondo quanto riportato dalla BBC, la ragazza è stata recuperata dalle acque gelide grazie all’intervento tempestivo di un elicottero delle squadre di soccorso francesi. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unasi è consumata nel Canale della Manica, durante unaverso le Isole del Canale, tra Francia e Regno Unito. Una giovane ventenne ha perso la vita dopo essere caduta indalladaMSC Virtuosa nella notte di sabato. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte, quando gli allarmi dellahanno segnalato la caduta di una persona nel, sul lato sinistro dell’imbarcazione. Lasi trovava nelle vicinanze delle rocce di Les Casquets, a ovest dell’isola di Alderney, una zona marittima nota per le sue forti correnti. Secondo quanto riportato dalla BBC, laè stata recuperata dalle acque gelide grazie all’intervento tempestivo di un elicottero delle squadre di soccorso francesi. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

