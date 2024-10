Terribile incidente sul lavoro: 25enne perde la vita mentre sposta delle finestre (Di sabato 12 ottobre 2024) Un tragico incidente sul lavoro si è verificato oggi alla Tecnomat di Altavilla Vicentina (Vicenza), dove un operaio di 25 anni ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è rimasto schiacciato dal crollo di un bancale di finestre. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato l’operaio in condizioni critiche all’ospedale San Bortolo di Vicenza, il ragazzo è purtroppo deceduto a causa dei traumi subiti.Leggi anche: Alcamo, incidente sul lavoro: operaio perde l’equilibrio dal tetto e muore L’allarme è stato dato dai colleghi, presenti nel piazzale del magazzino al momento dell’incidente, un’area utilizzata anche per il ritiro della merce da parte dei clienti. Thesocialpost.it - Terribile incidente sul lavoro: 25enne perde la vita mentre sposta delle finestre Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un tragicosulsi è verificato oggi alla Tecnomat di Altavilla Vicentina (Vicenza), dove un operaio di 25 anni ha perso la. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è rimasto schiacciato dal crollo di un bancale di. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato l’operaio in condizioni critiche all’ospedale San Bortolo di Vicenza, il ragazzo è purtroppo deceduto a causa dei traumi subiti.Leggi anche: Alcamo,sul: operaiol’equilibrio dal tetto e muore L’allarme è stato dato dai colleghi, presenti nel piazzale del magazzino al momento dell’, un’area utilizzata anche per il ritiro della merce da parte dei clienti.

