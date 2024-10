Spalletti e Inzaghi, "pace" fatta: il ct ha telefonato al collega nerazzurro per spiegarsi (Di sabato 12 ottobre 2024) `Dai Simone, non te la sarai presa? Il mio era un discorso di carattere generale, non mi riferivo assolutamente a te`. Questo, secondo quanto Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024) `Dai Simone, non te la sarai presa? Il mio era un discorso di carattere generale, non mi riferivo assolutamente a te`. Questo, secondo quanto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inzaghi ultras - la Gazzetta definisce Spalletti il ct col bazooka e scrive di fuoco amico - La Gazzetta definisce fuoco amico le parole di Spalletti su Inzaghi e gli ultras. Inzaghi e l’Inter sbigottiti e delusi dalle parole di Spalletti La Gazzetta racconta la reazione dell’Inter e di Inzaghi alle parole di Spalletti: “L’Inter è rimasta sbigottita e un po’ delusa, proprio come Simone, di fronte a quella che è stata avvertita come una frecciata gratuita, anche perché i nerazzurri sono ... (Ilnapolista.it)

Pruzzo : «Spalletti ha messo in difficoltà Inzaghi! Non so il perché» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Non capisco il motivo di queste dichiarazioni, non lo so veramente». Lui ha voluto rimarcare di più, ma mi aspetto che Spalletti faccia una chiamata a Simone Inzaghi per chiarire. L’attacco di Luciano Spalletti nei confronti di Simone Inzaghi continua a far discutere. (Inter-news.it)

De Paola : «Spalletti contro Inzaghi? No - anzi è un atto di coraggio» - ESEMPIO – Ospite negli studi di Sportitalia, Paolo De Paola sta con Luciano Spalletti nella polemica verso Simone Inzaghi: «Esco subito da un equivoco: secondo me le pressioni tra ultras e tesserati ci sono sempre state. Spalletti da esempio». Ribadisco, è un mondo che ha certi estremi e questi estremi bisogna combatterli con un po’ di coraggio. (Inter-news.it)