Sciopero treni 12 e 13 ottobre, ecco gli orari (senza fasce di garanzia). Il record del 2024: uno stop ogni due weekend (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora uno Sciopero del personale ferroviario. Dalle 21 di oggi alle 21 di domani in tutta Italia incrociano le braccia i lavoratori di Ferrovie dello Stato aderenti alla sigla Cub trasporti. E Ilmessaggero.it - Sciopero treni 12 e 13 ottobre, ecco gli orari (senza fasce di garanzia). Il record del 2024: uno stop ogni due weekend Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora unodel personale ferroviario. Dalle 21 di oggi alle 21 di domani in tutta Italia incrociano le braccia i lavoratori di Ferrovie dello Stato aderenti alla sigla Cub trasporti. E

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scatta lo sciopero nazionale dei treni : i possibili disagi nel weekend e i servizi minimi garantiti - A partire dalle ore 21 di sabato 12 ottobre fino alle 20. In base a quanto riferito dal. . 59 di domenica 13 ottobre 2024, i treni in Italia potrebbero subire cancellazioni o variazioni a causa di uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. (Veronasera.it)

Sciopero treni 12 e 13 ottobre : tutte le informazioni utili - 00 alle ore 21. 00 alle ore 09. . Lo sciopero, specifica il Gruppo Fs, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Roma, 12 ottobre 2024 – Si prospetta una due giorni di passione per chi si muove con i treni. (Quotidiano.net)

Sciopero dei treni del 12 e 13 ottobre : orari - tratte garantite e procedure per i rimborsi. Tutto quello che c’è da sapere - È possibile richiedere informazioni anche chiamando il numero verde gratuito? 800 892 021 oppure recandosi nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie. . Come richiedere un rimborso I viaggiatori che intendono rinunciare al proprio viaggio a causa dei disagi possono chiedere il rimborso del biglietto alle seguenti condizioni: fino all’ora di partenza del ... (Open.online)

Sciopero 12 e 13 ottobre 2024 : ecco i treni Italo e Trenitalia garantiti - liste e orari - “Ecco perché i ferrovieri, con la rabbia in corpo che si rinnova, scioperano su piattaforme che indicano i punti e le cose da cambiare e per avere la parola su questi aspetti negati – aggiunge il sindacato – I ferrovieri tutti scioperano il 12-13 ottobre, per un rinnovo contrattuale di sicurezza, diritti, orari, salario e che imposti diversamente la visione del lavoro e del servizio ferroviario. (Ilfattoquotidiano.it)