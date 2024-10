Roma, in corteo un migliaio di manifestanti pro Palestina: “Siamo tutti antisionisti” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Già un migliaio i manifestanti pro Palestina scesi in piazzale Ostiense, a Roma, per chiedere lo stop ai bombardamenti su Gaza. Il corteo sfilerà lungo viale Aventino, piazza di porta Capena, il Colosseo fino a via Merulana e piazza Vittorio. “Siamo tutti antisionisti” il coro che si sta levando dai megafoni in strada. — Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Già unproscesi in piazzale Ostiense, a, per chiedere lo stop ai bombardamenti su Gaza. Ilsfilerà lungo viale Aventino, piazza di porta Capena, il Colosseo fino a via Merulana e piazza Vittorio. “” il coro che si sta levando dai megafoni in strada. — [email protected]

Corteo pro-Pal - a Roma si torna in piazza - Tra i promotori della mobilitazione ci sono il Movimento degli Studenti Palestinesi, l'Associazione dei Palestinesi in Italia e la Comunità Palestinese d'Italia. Alle 15, da piazzale Ostiense, partirà infatti un corteo che attraverserà il centro della Capitale e arriverà a piazza Vittorio. Tra le richieste dei partecipanti al corteo ci sono quelle di "interrompere tutti i rapporti di tipo ... (Agi.it)

Manifestazione per la Palestina oggi a Roma - orari del corteo e percorso : strade chiuse e bus deviati - Oggi a Roma è prevista una manifestazione in sostegno alla Palestina. Il corteo partirà alle 15 da piazzale Ostiense e arriverà a piazza Vittorio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Fridays for Future - corteo anche a Roma : “Soldi in istruzione e ambiente - non per le armi. Governo Meloni complice del genocidio a Gaza” - In piazza non sono mancate anche le bandiere palestinesi, per ribadire la contrarietà della politica di Israele che, secondo gli studenti “è stato in grado di fare una pulizia etnica e di far vivere ai palestinesi una apartheid da 76 anni. Accanto al clima gli studenti hanno manifestato anche contro il Governo Meloni e i suoi provvedimenti come il Decreto Sicurezza, approvato alla Camera e ora ... (Ilfattoquotidiano.it)