Rimini auto a fuoco in zona Villaggio Azzurro

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Una Fiat Panda danneggiata dalle fiamme in via Matteo Tosi, nelladel. E' successo nel pomeriggio di oggi. Il, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe divampato nell'abitacolo della vettura, devastando quasi completamente gli interni, in particolar modo il sedile lato passeggero. Alcuni passanti si sono però accorti delle fiamme e del fumo e hanno dato l'allarme. Sul posto sono quindi accorsi i vigili delche si sono immediatamente messi all'opera riuscendo a limitare il rogo prima che potesse completamente distruggere la Panda o propagarsi arrivando a lambire altre vetture.12-10-2024 - Incendio doloso Fiat panda via M.Tosi. © Manuel Migliorini / Adriapress.