Putin incontra Pezeshkian: "Abbiamo posizioni simili" (Di sabato 12 ottobre 2024) La Russia e l'Iran sono su posizioni "simili" sulla scena internazionale, e per Mosca le relazioni con Teheran sono una "priorità". I due Paesi, entrambi sottoposti a sanzioni occidentali, hanno ribadito la volontà di proseguire nella cooperazione in occasione di un vertice in Turkmenistan tra i presidenti Vladimir Putin e Massud Pezeshkian, mentre sulla Repubblica islamica incombe la rappresaglia israeliana. Tra gli argomenti del colloquio la situazione in Medio Oriente. Ma mentre Pezeshkian ha accusato Israele di avere provocato la crisi con il suo disprezzo di "ogni standard internazionale legale e umanitario", Putin si è astenuto dal commentare i conflitti in atto, limitandosi a dire che la Russia e l'Iran lavorano "attivamente insieme sulla scena internazionale".

