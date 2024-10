Inter-news.it - Pruzzo: «Spalletti ha messo in difficoltà Inzaghi! Non so il perché»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’attacco di Lucianonei confronti di Simonecontinua a far discutere. Ne parla a tal proposito ancheIN– Fanno rumore le parole di Lucianopronunciate nel giorno di Italia-Belgio in merito all’inchiesta ultras e al coinvolgimento di Simonenella vicenda. Roberto, in collegamento su Radio Radio, commenta le dichiarazioni del CT della Nazionale: «Non te lo so dire veramente quale sia la ragionevai a mettere inun collega. Io ho pensato che ci fosse una battuta di sostegno in qualche maniera per salvaguardare. Lui ha voluto rimarcare di più, ma mi aspetto chefaccia una chiamata a Simoneper chiarire. Non capisco il motivo di queste dichiarazioni, non lo so veramente».