Polonia-Portogallo, Martinez: “Stiamo lavorando molto, vogliamo vincere il Mondiale” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Abbiamo lavorato molto negli ultimi giorni. I nuovi concetti tattici sono stati interpretati alla perfezione. Non volevamo prendere gol, ma la prestazione è stata ottima. È importante che i giocatori nuovi si integrino velocemente. Renato Veiga è cresciuto molto nelle ultime uscite. Sono contento della prestazione di Trincao. Tutti i giovani hanno dimostrato di essere già parte del gruppo. Siamo ancora più forti rispetto all’Europeo. Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale 2026”. Queste le parole di Roberto Martinez, ct del Portogallo, al termine del successo contro la Polonia per 3-1. Polonia-Portogallo, Martinez: “Stiamo lavorando molto, vogliamo vincere il Mondiale” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Abbiamo lavoratonegli ultimi giorni. I nuovi concetti tattici sono stati interpretati alla perfezione. Non volevamo prendere gol, ma la prestazione è stata ottima. È importante che i giocatori nuovi si integrino velocemente. Renato Veiga è cresciutonelle ultime uscite. Sono contento della prestazione di Trincao. Tutti i giovani hanno dimostrato di essere già parte del gruppo. Siamo ancora più forti rispetto all’Europeo. Il nostro obiettivo èil2026”. Queste le parole di Roberto, ct del, al termine del successo contro laper 3-1.: “il” SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino - Vagnati : «Abbiamo un PRESIDENTE importante. Credevamo molto in Vanoli - sui NUOVI acquisti…» - PARTITA – «Sicuramente il Torino è importante. Lasciamo stare il primo posto, è una cosa bella. Davide Vagnati è intervenuto prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia contro l’Empoli. Vuol dire che […]. Ecco le sue parole Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Sport Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro l’Empoli. (Calcionews24.com)

Camolese a LAZIONEWS24 : «Sono un fan di LUIS ALBERTO e IMMOBILE - ma… tra i nuovi LUI può dare molto alla Lazio» - Baroni ha spesso sottolineato il fatto che ama lavorare con quello […]. Le parole di Giancarlo Camolese in esclusiva a Lazionews24 sulla nuova Lazio di Marco Baroni tra addii e nuovi arrivi Giancarlo Camolese ha parlato in esclusiva a Lazionews24. Di seguito un estratto delle sue parole. com sull’avvio di stagione della nuova Lazio di Marco Baroni. (Calcionews24.com)

PlayStation Plus Premium - Sony aggiunge 10 nuovi giochi in prova ma i fan sono molto delusi - . E proprio questo è il “problema” messo in evidenza dagli utenti sul subReddit del PS Plus, visto che secondo molti abbonati il tier più costoso del servizio dovrebbe godere di aggiunte ben più importanti. Difatti come leggiamo su Reddit, appena poche ore fa il colosso giapponese ha deciso di arricchire il tier massimo del proprio servizio in abbonamento aggiungendo circa 10 nuovi titoli in ... (Game-experience.it)