Ilrestodelcarlino.it - "Pista d’atletica a novembre e palestra entro il 2025"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Cesena sarà il nuovo punto di riferimento nazionale della Federazione Italia Triathlon, che in città potrà contare su una sede e sulla possibilità di far allenare i suoi atleti nella rinnovatadi atletica in zona Ippodromo, struttura in procinto di cambiare volto proprio grazie a un accordo di collaborazione stretto tra l’amministrazione comunale e la federazione stessa. In vista della conclusione dei lavori nella nuovadi atletica a, il vicesindaco Christian Castorri ha incontrato a Roma Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon, per fare il punto sui prossimi passi da compiere congiuntamente.