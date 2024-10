Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, riapre il ristorante del club Nautico

(Di sabato 12 ottobre 2024)12 ottobre, 2024 - Da lunedì a pranzoildellungo strada fra i Due Porti.un locale che per varie vicissitudini ha chiuso i battenti ad inizio dell'estate. La gestione è affidata alla famiglia Carloni di Fano, Mirco il parlamentare della Lega e alla sorella Martina che fra l'altro abita a. La famiglia Carloni è per così dire del mestiere perché su Fano hanno già due locali noti anche in città: l'Osteria dalla Peppa e quindi il Villamarina che è a base di pesce nella zona mare. La famiglia Carloni ha comunque lasciato la gestione a Gianluca Giovanelli come amministratore e a Luigi Longobardi che diventa lo chef del. Il locale può ospitare solamente i soci del sodalizio (con eventuali amici) che sono attualmente circa 400.