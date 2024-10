Perugia. Provvedimenti per la circolazione in strada Ponte d’Oddi (Di sabato 12 ottobre 2024) Per consentire alla società Umbra Acque di eseguire i lavori di sostituzione della condotta idrica in strada di Ponte d’Oddi, dal 14 al 25 ottobre la Struttura organizzativa Sicurezza del Comune di Perugia ha disposto con ordinanza (n. Laprimapagina.it - Perugia. Provvedimenti per la circolazione in strada Ponte d’Oddi Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Per consentire alla società Umbra Acque di eseguire i lavori di sostituzione della condotta idrica indi, dal 14 al 25 ottobre la Struttura organizzativa Sicurezza del Comune diha disposto con ordinanza (n.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia ad alto rischio. Via Ripa di Meana ko. Cade un grosso albero . Strada chiusa e caos - Forse il maltempo, forse la fragilità del vallone, che tra l’altro era stato bonificato meno di un anno fa, via Ripa di Meana è stata di nuovo chiusa al traffico e interdetta ai pedoni. La causa? Un grosso albero caduto sulla sede stradale, bloccando di fatto entrambe le carreggiate. Gli interventi complessivi per stralci funzionali, che comportarono per diversi mesi la chiusura dell’arteria, ... (Lanazione.it)

Proxima Perugia : la festa regionale di Sinistra Italiana in programma a Collestrada - Dopo un’apertura entusiasta con la presenza di Nicola Fratoianni, Segretario Nazionale di Sinistra Italiana, che si è tenuta ieri al borgo medievale di Collestrada, continua la festa regionale di Sinistra Italiana “Proxima Perugia”, in programma fino al 22 settembre. L’evento vuole stimolare il... (Perugiatoday.it)