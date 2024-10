Movieplayer.it - Outer Banks 4, la recensione della prima parte: se I Goonies incontrano (ancora) The O.C. nella serie Netflix

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)torna con laquarta stagione, incentrata sul tesoro di Barbanera. In streaming su. È incredibile che unacomecontinui a macinare successi su successi, proponendo una storia tanto improbabile quanto estrema. Eppure, è proprio il suo mix tra avventura e teen drama a continuare a funzionare. Quindi, eccoci arrivati alla quarta stagione, che inizialmente doveva essere l'ultima per i creatori Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke, poi ripensata per poter proseguire. Anzi, in un certo senso, rebootta la storia dopo la ricerca di El Dorado, che aveva coperto le prime tre stagioni. Già il finale del terzo ciclo, ambientato 18 mesi dopo l'epilogo, faceva presagire quale sarebbe stato il