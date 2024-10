Novak Djokovic lamenta problemi fisici: “Ho sentito qualche fastidio al ginocchio sinistro e al destro…” (Di sabato 12 ottobre 2024) A caccia del 100° titolo in carriera. Novak Djokovic ha questa ambizione nel Masters1000 di Shanghai, torneo che il campione serbo ha vinto in passato quattro volte, l’ultima nel 2018 in Finale contro Borna Coric. Quest’oggi Nole sarà opposto in semifinale allo statunitense Taylor Fritz, finalista quest’anno agli US Open, e gode dei favori del pronostico dal momento che il californiano non ha mai sconfitto il fuoriclasse di Belgrado nei 9 incontri precedenti. Un Djokovic che ieri ha perso un set contro il giovane Jakub Mensik. Il ceco, classe 2005, ha fatto vedere dei lampi del suo grande talento e il serbo è stato costretto alla rimonta, esprimendo un ottimo tennis: “Sto giocando bene, un po’ come avevo fatto in stagione a Wimbledon e alle Olimpiadi. Le partite contro tennisti così giovani sono uno stimolo particolare, perché voglio dimostrare la mia forza. Oasport.it - Novak Djokovic lamenta problemi fisici: “Ho sentito qualche fastidio al ginocchio sinistro e al destro…” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A caccia del 100° titolo in carriera.ha questa ambizione nel Masters1000 di Shanghai, torneo che il campione serbo ha vinto in passato quattro volte, l’ultima nel 2018 in Finale contro Borna Coric. Quest’oggi Nole sarà opposto in semifinale allo statunitense Taylor Fritz, finalista quest’anno agli US Open, e gode dei favori del pronostico dal momento che il californiano non ha mai sconfitto il fuoriclasse di Belgrado nei 9 incontri precedenti. Unche ieri ha perso un set contro il giovane Jakub Mensik. Il ceco, classe 2005, ha fatto vedere dei lampi del suo grande talento e il serbo è stato costretto alla rimonta, esprimendo un ottimo tennis: “Sto giocando bene, un po’ come avevo fatto in stagione a Wimbledon e alle Olimpiadi. Le partite contro tennisti così giovani sono uno stimolo particolare, perché voglio dimostrare la mia forza.

