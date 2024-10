Nations League 2024/25, Portogallo: Conceicao salta la trasferta in Polonia (Di sabato 12 ottobre 2024) Francisco Conceição non scenderà in campo questa sera nel match valido per il gruppo 1 della Lega di Nations League 2024/25 che attende il suo Portogallo, allo stadio Nazionale di Varsavia, contro la Polonia. L’esterno della Juventus, inserito nella lista dei 26 convocati del ct Roberto Martinez, resterà a riposo così come il difensore del Benfica, Tomás Araújo, e il centrocampista del Bayern, João Palhinha. Secondo A Bola, Conceiçao non giocherà con la Polonia, ma potrebbe esserci martedì nella sfida sul campo della Scozia a Glasgow. Nations League 2024/25, Portogallo: Conceicao salta la trasferta in Polonia SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Francisco Conceição non scenderà in campo questa sera nel match valido per il gruppo 1 della Lega di/25 che attende il suo, allo stadio Nazionale di Varsavia, contro la. L’esterno della Juventus, inserito nella lista dei 26 convocati del ct Roberto Martinez, resterà a riposo così come il difensore del Benfica, Tomás Araújo, e il centrocampista del Bayern, João Palhinha. Secondo A Bola, Conceiçao non giocherà con la, ma potrebbe esserci martedì nella sfida sul campo della Scozia a Glasgow./25,lainSportFace.

