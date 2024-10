Muore a 69 anni l'ex first minister scozzese Alex Salmond. Stava tenendo una lezione per giovani leader (Di sabato 12 ottobre 2024) L’ex first minister scozzese Alex Salmond è morto all’età di 69 anni . L'ex parlamentare e membro del parlamento scozzese, che ha guidato il paese tra il 2007 e il 2014 durante il referendum sull'indipendenza, ha avuto un malore mentre teneva un discorso in Macedonia del Nord. Lo riferisce la Bbc. Le causa del decesso Salmond ha accusato un malore mentre nel pomeriggio teneva una lezione alla Feedpress.me - Muore a 69 anni l'ex first minister scozzese Alex Salmond. Stava tenendo una lezione per giovani leader Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) L’exè morto all’età di 69. L'ex parlamentare e membro del parlamento, che ha guidato il paese tra il 2007 e il 2014 durante il referendum sull'indipendenza, ha avuto un malore mentre teneva un discorso in Macedonia del Nord. Lo riferisce la Bbc. Le causa del decessoha accusato un malore mentre nel pomeriggio teneva unaalla

