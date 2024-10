Migliaia di soldati nordcoreani in Ucraina al fianco della Russia. E tra loro ci sono già diverse vittime (Di sabato 12 ottobre 2024) Dietro i sorrisi, gli abbracci e le foto nelle auto di lusso portate in dote dal leader russo, tra Kim Jong-un e Vladimir Putin c’era anche qualcosa di grosso su cui fare accordi, in quell’incontro del giugno scorso in Corea del Nord: armi, per il fronte ucraino, ma anche uomini, soldati in carne e ossa, a supporto dell’Armata Rossa. “Migliaia di soldati nordcoreani già combattono in Ucraina, sul fronte eurasiatico. Altri ancora stanno completando l’addestramento in Russia”, quanto emerge da uno studio dell’Institute for the study of war (Isw), un think tank americano che analizza giornalmente il conflitto russo-ucraino. Stando a quanto raccontato dall’Isw, anche un funzionario ucraino anonimo avrebbe dichiarato l’effettiva presenza di ufficiali nordcoreani nelle superfici ucraine ora occupate dalla Russia. Secoloditalia.it - Migliaia di soldati nordcoreani in Ucraina al fianco della Russia. E tra loro ci sono già diverse vittime Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dietro i sorrisi, gli abbracci e le foto nelle auto di lusso portate in dote dal leader russo, tra Kim Jong-un e Vladimir Putin c’era anche qualcosa di grosso su cui fare accordi, in quell’incontro del giugno scorso in Corea del Nord: armi, per il fronte ucraino, ma anche uomini,in carne e ossa, a supporto dell’Armata Rossa. “digià combattono in, sul fronte eurasiatico. Altri ancora stanno completando l’addestramento in”, quanto emerge da uno studio dell’Institute for the study of war (Isw), un think tank americano che analizza giornalmente il conflitto russo-ucraino. Stando a quanto raccontato dall’Isw, anche un funzionario ucraino anonimo avrebbe dichiarato l’effettiva presenza di ufficialinelle superfici ucraine ora occupate dalla

