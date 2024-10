Meteo | Previsioni per domenica 13 ottobre (Di sabato 12 ottobre 2024) A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3848m. I venti saranno al Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per domenica 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3848m. I venti saranno al

Meteo Roma - le news sul clima di domani - Nel dettaglio: nubi sparse al mattino, bel tempo al pomeriggio e alla sera. Venerdì 11 Ottobre: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità , min 15°C, max 24°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est-Sud-Est con intensità di circa 6km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 6km/h. (Italiasera.it)

Maltempo - allerta meteo domani in Emilia Romagna e Veneto per rischio idraulico - La Protezione civile ha emesso per domani, sabato 12 ottobre, una allerta meteo per rischio idraulico per alcuni settori delle due regioni che nei giorni scorsi sono state vittime di allagamenti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Meteo : allerta rossa - arancione e gialla su diverse regioni già da domani - 11 ottobre - Si invita a prestare la massima attenzione nelle zone a rischio e a seguire gli aggiornamenti delle autorità locali per affrontare eventuali criticità legate al maltempo. La perturbazione che ha interessato gran parte del Paese nei giorni scorsi si sta spostando verso i Balcani, ma le piogge continueranno a interessare soprattutto il Nord. (Thesocialpost.it)

Maltempo - allerta meteo rossa - arancione e gialla domani 11 ottobre : le regioni a rischio - Le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile per domani, venerdì 11 ottobre 2024. Allerta rossa per rischio idraulico sulle pianure della Lombardia.Continua a leggere . (Fanpage.it)