Megalopolis, istruzioni per l’uso (Di sabato 12 ottobre 2024) Francis Ford Coppola è rimasto un ragazzo degli Anni 60, mai effettivamente uscito dal XX secolo. Secondo una prospettiva tutta novecentesca, infatti, il cinema, una forma d’arte in continua evoluzione, è soprattutto esperimento: ciascun film, se buono davvero, spinge verso il futuro, sia dell’arte che della civiltà. La concezione del cinema, oggi XXI secolo, è completamente cambiata. Non più soglia lungo l’infinito cammino dell’immaginazione, ciascun film è invece un evento specifico, rinchiuso su se stesso, qualcosa che inizia, appaga e subito finisce. Né evolve, né ricapitola il linguaggio del cinema o il linguaggio del mondo: al massimo, se riesce, li cita. Lettera43.it - Megalopolis, istruzioni per l’uso Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Francis Ford Coppola è rimasto un ragazzo degli Anni 60, mai effettivamente uscito dal XX secolo. Secondo una prospettiva tutta novecentesca, infatti, il cinema, una forma d’arte in continua evoluzione, è soprattutto esperimento: ciascun film, se buono davvero, spinge verso il futuro, sia dell’arte che della civiltà. La concezione del cinema, oggi XXI secolo, è completamente cambiata. Non più soglia lungo l’infinito cammino dell’immaginazione, ciascun film è invece un evento specifico, rinchiuso su se stesso, qualcosa che inizia, appaga e subito finisce. Né evolve, né ricapitola il linguaggio del cinema o il linguaggio del mondo: al massimo, se riesce, li cita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Megalopolis è il sogno di Francis Ford Coppola - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. (ilnuovoterraglio.it)

Una cosa di “Megalopolis” che si vede solo in poche proiezioni - A Cannes e ora in alcune sale nordamericane dei tizi sono ingaggiati per andare fisicamente davanti allo schermo a dialogare con Adam Driver, ma normalmente non succede ... (ilpost.it)