Mattarella Invitalia | Domanda incentivi alle imprese costante c' è fermento

(Agenzia Vista) Capri, 12 ottobre 2024 "Gli incentivi che noi gestiamo, quasi la totalità degli incentivi alle imprese sono rivolti a quelle che devono ancora nascere, quindi start up, alle imprese che vogliono consolidarsi, fino alle grandi imprese che vogliono fare investimenti strategici. Solo nel 2023 abbiamo sostenuto 64mila imprese, senza contare quelle assistite dal Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale che Invitalia controlla. Sono 4.200 le nuove imprese, per la maggior parte nel Mezzogiorno e quasi la metà sono imprese femminili". Lo ha detto l'ad di Invitalia, Bernardo Mattarella, intervenendo a Capri al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. Confindustria Giovani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

